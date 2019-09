Aktion des Bistums Aachen : Foto-Begeisterte erkunden Mönchengladbacher Münster zum „Instawalk“

In dieser Kirche können sich die Mitglieder der Instagram-Community umsehen. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Nönchengladbach Für die Aktion am heutigen Freitag gibt es noch freie Plätze. Interessierte sollten sich rasch anmelden.

Für den Instawalk durch das Vitus-Münster am heutigen Freitag, 6. September, ab 18 Uhr, gibt es noch freie Plätze. Bei der Foto-Tour können die Teilnehmer bekannte und unbekannte Ecken und Geschichten des Gladbacher Münsters erkunden. Dazu laden das Bistum Aachen und die Pfarre St. Vitus Mönchengladbach ein. Handys sind beim Instawalk ausdrücklich erwünscht. Die eingefangenen Bilder und Motive können direkt mit dem eigenen Smartphone fotografiert und auf Instagram unter den Hashtags (Schlagwort) #instakirche sowie #gladbachermünster hochgeladen werden. Bilder mit dem Hashtag #instakirche sind außerdem zu finden unter https://walls.io/instakirche.

Der erste Instawalk des Bistums Aachen führte im Dezember 2017 rund 40 Foto-Begeisterte durch den Aachener Dom. Es war also Zeit für eine Neuauflage. Propst Peter Blättler war von der Idee gleich begeistert: „Wir freuen uns, die Türen des Gladbacher Münsters für die Instagram-Community zu öffnen. Und wir sind gespannt auf die ungewöhnlichen Perspektiven der Fotografen, die auch uns einen neuen Blick eröffnen können. So lässt sich Kirche einmal anders erleben.“ Eine Station der fotografischen Erkundungstour wird mit Sicherheit der Abendmahlsschrein sein, der nur alle sieben Jahre geöffnet wird: das nächste Mal zur Heiligtumsfahrt Mönchengladbach 2021.

Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an socialmedia@bistum-aachen.de sowie mit persönlicher Nachricht bei Instagram unter www.instagram.com/bistumaachen. Bei der Anmeldung per Mail sollte zusätzlich auch der Instagram-Account angegeben werden. Aus organisatorischen Gründen ist die Anzahl der Plätze beim Instawalk begrenzt.