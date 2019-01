Mönchengladbach: Mönchengladbach im Quadrat

Mönchengladbach Fotos von den Instawalks 2018 werden im Köntges gezeigt.

(isch) Mönchengladbach anders sehen - Bekanntes neu sehen und Unbekanntes neu entdecken. Diesem Ansatz folgt der Foto-Blog „MG anders sehen“ seit mehr als sieben Jahren. Vor über einem Jahr ist der Instawalk als Projekt hinzugekommen – eine digitale Fotosafari als reale Tour durch die Stadt. Fotografieren, bearbeiten, hochladen - alles per Smartphone und gemeinsam mit anderen Usern. Als Challenge wurde bei jedem Walk in 2018 von jedem Teilnehmer ein hochgeladenes Bild zum Thema Kontraste ausgewählt und per Polaroid-Drucker wieder in die analoge Welt geholt. Und diese Polaroids – zwinkernde Details subjektiver Wahrnehmung im öffentlichen Raum – werden ab 19. Januar im Köntges an der Waldhausener Straße ausgestellt. Die Instawalk-Ausstellung lädt die Besucher ein, die fotografischen Eindrücke im Spiel zwischen digitalen Prozessen und analoger Wahrnehmung auf sich wirken zu lassen – und Mönchengladbach wieder ein Stückchen anders wahrzunehmen.