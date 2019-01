Mönchengladbach: Völlerei statt Böllerei

Mönchengladbach Endlich hab ich alle WhatsApp-Nachrichten und -videos von vermeintliche Freunde, die mir mit die unterschiedlichsten Kalendersinnsprüche ein frohes neues Jahr gespamt haben, gelesen und kompakt für euch zusammengefasst: „Bleib wie du bist – es sei denn, du bist ein Arschloch!

“ Kommen wir damit zum letzten großen Aufregerthema 2018, das aber eigentlich ein Evergreen ist, quasi das „Last christmas“ der Empörungskultur: „Wo ist der Sinn von Silvesterfeuerwerke?“. Eine stets sehr emotional geführte Diskussion, die durch soziale Medien plötzlich eine viel größere Reichweite hat als früher, wo die Meinungen und Beleidigungen noch ordnungsgemäß an die Metzgertheke ausgetauscht wurden – mit die Metzgereifachverkäuferin als Administratorin. Die scheinbar gestiegene Relevanz wird zwar widerlegt durch Umfragen, dass knapp 80% der Bevölkerung die Festtags-Knallerei (also die auf die Straße) ablehnen, aber, das wissen wir aus die Politik, gerade Randgruppen sorgen oft für das größte Getöse. Und das sogar trotz gutgemeinte Parolen wie „Völlerei statt Böllerei“ – wobei das eine das andere ja nicht ausschließt. Aber es gibt nun mal Menschen, die eine kindliche Freude dadran entwickeln, Böller mit osteuropäischer Migrationshintergrund in Wohngebiete zu zünden. Aber auch das wird besser. Immer mehr Menschen lassen künftig die Finger davon – weil sie gar keine Finger mehr haben. Bei so viel sinnloser Lärm regt sich auch der Tierschützer in mir. Ich hab gestern noch für meine Frau gesagt: „Gut, dass unsere Weihnachtsgans das alles nicht mehr miterleben musste.“ Der einzigste Vorteil an diese außer Kontrolle geratenen Silvesterfeuerwerke ist, dass wir Deutsche dadurch vielleicht mehr Mitgefühl entwickeln für Leute, die aus Kriegsregionen flüchten, weil sie dort unter Dauerbeschuss um ihr Leben fürchten. Wenn sich auf diese Weise unsere Willkommenskultur bessert, dann war jeder einzelne Euro in Pyrotechnik gut investiert.