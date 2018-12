Hastenraths Will erklärt die Welt: Zwischen den Jahren

Weihnachten ist rum und das neue Jahr scharrt schon mit die Hufe. Wir befinden uns „zwischen die Jahre“, ein Zeitraum, den viele als wesentlich erholsamer empfinden als die eigentlich als Zeit der Besinnung vorgesehenen Weihnachtstage.

Das hat gute Gründe: Zum einen reist der letzte Rest Familie ab und zum anderen kann man endlich seine Geschenke gegen was Vernünftiges eintauschen. Außerdem haben viele frei, abgesehen von Polizisten, Rettungssanitäter, Feuerwehrleute, Köche, Lokführer, Paketzusteller, Pflegekräfte, Taxifahrer, Amazon-Mitarbeiter, Priester, Prostituierte oder Landwirte. Aber immerhin alle anderen können kurz innehalten, bevor das Hamsterrad am 7. Januar wieder anläuft, denn gemeint sind mit „zwischen die Jahre“ die berühmten zwölf Rauhnächte von Weihnachten bis zum Dreikönigstag. Genug Zeit also, das letzte Jahr Paroli laufen zu lassen. Meist dauert es keine zwei Minuten, bis der Satz fällt: „Nee, wat ist das Jahr wieder schnell vorbeigegangen!“ Nahezu jeder hat das Gefühl, dass die Zeit schneller zu vergehen scheint, je älter man wird. Der Eindruck entsteht, weil man in seine Jugend jede Menge Zeit verplempert, die unendlich zur Verfügung steht. Im Alter hingegen sieht es anders aus – da hört man im Hintergrund schon die Sanduhr ticken. Wie so oft, ist alles eine Frage der Perspektive. Wenn man gemütlich mit der Zeitung auf dem Klo sitzt, ist das Zeitempfinden schließlich auch anders, als wenn man vor der Klotür steht und wartet, dass man dran kommt. Man könnte also auch sagen, dass Zeit umso wertvoller wird, je mehr man unter Druck steht. Und dieser Druck scheint allgegenwärtig. Fast jeder, den man trifft, hat keine Zeit, weil er pausenlos beschäftigt ist. Komischerweise haben diese Menschen aber immer genug Zeit, dir ausführlich zu erzählen, wie beschäftigt sie sind. Die erste Erkenntnis für das neue Jahr lautet also: Es dauert oft sehr lange, bis man merkt, wie kurz das Leben ist.