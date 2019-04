Mönchengladbach : Spenden mit Herz

Mönchengladbach In dieser Woche beschäftigt sich Hastenraths Will mit dem neuen Gesetzentwurf zum Thema Organspende.

Ein neuer Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig jeder als Organspender gilt, der nicht widerspricht. Klingt logisch und angesichts die Tatsache, dass jedes Jahr 2000 Menschen sterben, die auf eine Warteliste stehen, sogar ausgesprochen sozial. Trotzdem wird dadrüber gestritten, weil es Menschen gibt, die aus Prinzip nix geben. Bei uns im Dorf wohnen zum Beispiel Leute, die nie die Tür aufmachen, wenn die Freiwillige Feuerwehr sammeln kommt. Gut, dafür würde die Feuerwehr auch nicht ausrücken, wenn es bei die brennt. Aber bei Organspenden kann man aus ethische Gründe natürlich nicht das Zug-um-Zug-Prinzip anwenden, und es ist moralisch auch völlig in Ordnung, seine Organe nicht abzugeben, aber dazu würde einen das neue Gesetz ja auch nicht zwingen. Man hat die Möglichkeit, zu widersprechen, aber das verstehen viele nicht. Die sind der Meinung, „widersprechen“ würde nix bringen, dabei gilt das bekanntlich nur bei Facebook und Ehefrauen. Wieder andere hören, dass die Entnahme nur bei Hirntod vorgenommen wird und bekommen Angst, weil sie selber schon zu Lebzeiten davon betroffen sind. Ausgerechnet die Grünen, die vor nicht allzu lange Zeit ein allgemeinverbindlicher Veggieday einführen wollten, sehen in die Widerspruchslösung eine Einschränkung der Selbstbestimmung. Das müsste man die Frauen in Saudi-Arabien mal erzählen – mehr Selbstbestimmung als gegen etwas zu sein, gibt es doch gar nicht. Das dazugehörige Argument lautet, dass keiner gezwungen werden darf, sich mit sein Tod zu beschäftigen, weil das unschön ist. Das ist so ähnlich, als wenn man nur heiratet, weil man schicke Sachen anziehen darf und viele Geschenke bekommt, aber nicht bereit ist, auch nur ein Gedanke an die schwere Zeit danach zu verschwenden. Die Frage, die ich mir stelle: Will ich überhaupt das Herz von ein Mensch haben, der gar nicht bereit ist, das ein Sterbender zur Verfügung zu stellen? Besonders gut kann das Herz ja nicht sein.