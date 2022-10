Rundgang im Theater Mönchengladbach : Ein Blick hinter die Kulissen

Die Führung durch das Mönchengladbacher Theater ermöglichte es den Gästen, ansonsten verborgene Ecken des Hauses zu entdecken. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Von Zugstangen, Drehbühnen, Wodka gegen Schweißgeruch und allerlei Aberglauben: Bei der Führung durch das Theater Mönchengladbach erfuhren die Teilnehmer überraschende Details über den Alltag der Schauspieler und Mitarbeiter.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Einmal im Rampenlicht stehen: für 30 Theaterfans wurde das am Samstagnachmittag Wirklichkeit. Die Theaterführung bot die außergewöhnliche Möglichkeit, auf die Bühne zu treten und hinter die Kulissen zu blicken. Bereits für die Spielzeit 2019/2020 waren die ersten Führungen im Theater Mönchengladbach angesetzt, sagte Silke Wirtz vom Besucherservice, aber das Angebot fiel der Coronapandemie zum Opfer. Umso größer war die Freude bei Wirtz und ihrer Kollegin Kristina Heinen, nun endlich starten zu können.

Sie führten die Besucher durch das Herz des Theaters. An den Eingängen zu den Sitzreihen vorbei ging es durch eine kleine Tür, die normalerweise für die Zuschauer versperrt bleibt. Die Gruppe passierte die zusammengeschobenen Kulissen für den „Fliegenden Holländer“, „Sunset Boulevard“ und „Queen’s Last Night“, dann erreichten sie die Bretter, die die Welt bedeuten. Um an vielen Abenden die Theaterbesucher in die perfekte Illusion einer anderen Welt als die ihres Alltags zu entführen, ist – wie man erfuhr – ein großer Personalaufwand und jede Menge Technik notwendig.

Begriffe wie Zugstangen, Hinterbühnenversenkung, Bühnenkassetten, Drehbühne, Stellwerk hatten viele Teilnehmer der Führung noch nie gehört, als der erfahrene Bühnenmeister Gregor Tusch den Alltag seiner 23 Mitarbeiter beschrieb. Sie alle stemmen an sieben Tagen in der Woche im Zweischichtbetrieb so einiges: Die Mitarbeiter bauen auf, bauen ab, fahren, wenn nötig, den Orchestergraben für 80 Musiker 2,70 Meter hinab, holen die Drehbühne, die hinter der Aufführungsbühne gelagert ist, nach vorne, richten die Bühne für Ballettaufführungen her, indem sie einen Schwingboden legen und ihn mit einem Tanzteppich bedecken. Der Blick in den Bühnenhimmel offenbarte zahlreiche Zugstangen, an denen die Beleuchtung und manchmal große Teile für das Bühnenbild hängen. Sie können in den Pausen hinuntergelassen werden. Die Gäste erfuhren, dass die Gladbacher Bühne die einzige in Deutschland ist, auf der unter schwebenden Lasten agiert werden darf – was besondere Vorkehrungen wie Bremsen erfordert. Und eine regelmäßige Überprüfung.

Die Lampen werden vom Stellwerk aus gesteuert. Das war die nächste Station für die Gäste: Ein schmaler Raum voller Schaltpulte. Von hier aus können 500 Lampen gleichzeitig kontrolliert werden. Alles live, vorprogrammiert werden kann hier wenig. In früheren Zeiten wurden die Lampen mit Gas betrieben. Ein Pfeifen signalisierte damals, dass eine Lampe kaputt war, was bei ausströmendem Gas natürlich gefährlich war. Das erklärt auch den heute noch bestehenden Aberglauben, auf der Bühne nie zu pfeifen – außer es gehört zum Text. Noch ein Aberglaube: Eine Lampe muss immer hinter der Bühne brennen – für den Geist verstorbener Mitarbeiter.

Tusch und seine Mitarbeiter bauen nach den Vorstellungen einen Teil der Bühne ab, erklärte er, um morgens die Probebühne oder die Bühne für die nächste Vorstellung aufzubauen. Was nicht gebraucht wird, wird in der Hinter- oder Seitenbühne geparkt.

Und dann ging es bei der Führung noch in den Kostümfundus: Unzählige Kleiderstangen stehen dort, alle säuberlich beschriftet nach Herren- und Damenbekleidung und nach den jeweiligen Stücken geordnet, für die die Kostüme gebraucht werden. 15 Menschen, so sagte Wirtz, arbeiten in der Garderobenabteilung. Die Mitarbeiter bessern Kleidung aus und waschen sie, reinigen Schuhe oder bringen sie notfalls zum Schuster. Einige Tricks aus der Garderobenabteilung verriet Kristina Heinen: Wodka in der Sprühflasche lässt Schweißgeruch verschwinden, Fettflecken behandelt man mit Glasreiniger vor.

„Das ist ein super Haus“, schwärmt Tusch. Ein Haus, das die Gäste nun ganz anders kennengelernt haben.