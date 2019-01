Mönchengladbach: Perspektivsuche mit der Kamera

Marco Cretti zeigt einige seiner Fotografien im Hoffmans am Sonnenhausplatz. Vor ihm auf dem Tisch liegen seine Kamera und alte Objekte. In der Hand hält er den Globus, der auf dem Foto (unten) so massiv wirkt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Marco Cretti arbeitet mit einem modernen Kameragehäuse und alten Objektiven. Die kauft er, nimmt sie auseinander und setzt sie wieder zusammen. Der Wickrather stellt einige seiner Fotos im Hoffmanns am Sonnenhausplatz aus.

Das nutzt Marco Cretti, der eigentlich Diplom-Ingenieur ist. „Ich habe immer den Ehrgeiz, etwas Besonderes zu machen, und das immer besser.“ So ist etwa das Foto mit dem gläsernen Globus an einem Strand in der Normandie entstanden. In seinem Corpus spiegelt sich kopfüber das Licht der untergehenden Sonne. Mächtig steht die Erdkugel auf dem Sand. So scheint es. In Wirklichkeit ist der Globus nur etwa zehn Zentimeter hoch – mitsamt Fuß. „Perspektivsuche“ nennt Cretti seine Ausstellung im Café Hoffmanns am Sonnenhausplatz. Denn darum geht es ihm. „Ich verlasse die übliche Perspektive, um etwas Neues entstehen zu lassen“