Kultur in Mönchengladbach : Sinfoniker spielen zum Start von 007

Der neue James Bond „Keine Zeit zu sterben“ kommt am 2. April in die Kinos – zum letzten Mal mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Foto: Universal/Nicole Dove

Mönchengladbach Großes Kino: Zum Filmstart von Disneys „Mulan“ spielt das Jugendblasorchester der Musikschule im Kino, und Daniel Craigs letzter James Bond wird von den Niederrheinischen Sinfonikern begleitet.

Große Filme schicken ihre Trailer voraus. Das Comet-Cine-Center schaute in die nahe Zukunft und zeigte Trailer von den Blockbustern des ersten Halbjahres. Mit dem vergangenen Jahr ist Geschäftsführer Frank Janssen sehr zufrieden. 425.000 Besucher gingen 2019 an der Viersener Straße 8 ins Kino. „Das war ein erfolgreiches Jahr. Wir blicken sehr entspannt in die Zukunft“, sagt Janssen. Und die gehört den Blockbustern. „Das sind Produktionen, die mehr als 300 Millionen Dollar gekostet haben“, erklärt Sprecher Markus Brinkmann. Folgende Termine sollten sich Filmfans merken.

26. März Start für Disneys Kriegerin „Mulan“. Es ist die Realverfilmung des Disney-Zeichentrick-Klassikers „Mulan“ von 1998 über ein furchtloses Mädchen, das sich als Junge verkleidet, um ihre Heimat zu beschützen. In den sozialen Medien erntet der Film Kritik für seine angeblich fehlerhafte Darstellung der asiatischen Kultur. Zum Filmstart in Mönchengladbach spielt das Jugendblasorchester der Musikschule und sorgt für die passende dramatische Untermalung.

Kultur in Mönchengladbach : Night in white Satin: Wo Klassik richtig rockt

Schon mal vormerken Am 16. Juli gibt es ein Wiedersehen mit Tom Cruise in „Top Gun“. Am 13. August kommt eine Neuauflage der „Ghostbusters“ ins Kino. Vom 3. bis 12. September ist wieder Sommerkino am Schloss Rheydt. Am 19. und 20. September sind Weltkindertage.