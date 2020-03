Amateurfilmer in Mönchengladbach : Vom Geschichtenerzählen mit der Kamera

Mönchengladbach Die technische Ausrüstug sei zweitrangig, sagen Filmer des Klubs „Kamera aktiv“. Wichtiger sei, dass man eine Story für den Zuschauer habe.

Eigentlich wollten wir über die Ergebnisse beim Filmfestival in Düsseldorf sprechen, wo sowohl Laier wie Schulze Arbeiten eingereicht hatten. Laier eine Reportage über einen kleinen Fußballverein am Heimatort seiner Freundin, Schulze den Film „Downtown Gallery“, der eine Kunstaktion in einem Krefelder Bunker dokumentiert. Aber das Festival fand nicht statt, des Virus wegen. Also wenden wir uns allgemeineren Dingen zu: Was ist ein guter Film? Was macht ein Filmclub?