Kurzkritik : Sehenswerte Frauenbilder im EA71

Mönchengladbach „Big Mama“ begleitet die c/o-Künstlerin schon lange. Aber im Leben der Künstlerin spielen noch mehr Frauen eine Rolle. Die Ausstellung in Mönchengladbach-Eicken zeigt die Vielfalt.

Und um Frauenbilder geht es Fahimi auch in ihrer sehenswerten Ausstellung „Donna – The Feminine Art to be“, die aktuell im Projektraum EA71 an der Eickener Straße 71 zu sehen ist. Fahimi stellt die Frage nach der Bedeutung des Frau-Seins über Kulturen und Zeitepochen hinweg. „Es gibt so viele verschiedene Frauentypen auf der Welt. Ich brauche noch viele Jahre, um sie alle zu malen.“