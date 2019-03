Serie Chöre in Mönchengladbach: Faible für mehrstimmigen Chorgesang

Mönchengladbach Das Ensemble Octave wurde 1993 gegründet. Da kannten sich einige Mitglieder bereits aus der Musikschule.

„Ich habe den Chor mit einer anderen Musik kennengelernt“, sagt Windbergs während der Probe zum Pop Song „Here Comes The Sun“. Das Repertoire umfasst sakrale und weltliche Chormusik von der Renaissance bis zur Gegenwart, gerne auch sechsstimmig. Beliebt sind ebenso alte Volkslieder, ergänzt um weitere Stimmen. Die Erweiterung um die Popmusik bezeichnet Windbergs als zusätzliche Klangfarbe für den Chor. „Im Bereich der A-Capella-Pops gibt es auch schöne Literatur. Nicht alle Ensembles können das intonationsrein umsetzen. Doch die können das“, lobt Windbergs das 14-köpfige Ensemble.

Das wurde 1993 gegründet, zunächst von Peter Meyer und später von dessen Sohn Michael geleitet. 2012 übernahm Uli Windbergs den Chor, in dem sich heute die Hälfte der Mitglieder seit Kindertagen kennt, da sie einst gemeinsam im Jugendchor der städtischen Musikschule gesungen haben. Der „harte Kern“ ist offensichtlich aufgeschlossen gegenüber Neuzugängen. „Ich habe mich nie ausgeschlossen gefühlt. In einem Düsseldorfer Chor habe ich das ganz anders empfohlen“, sagt zum Beispiel Gisela Michiels, die sich seit zehn Jahren im Ensemble wohlfühlt.

Für Andrea Schmitz sind das gute Gemeinschaftsgefühl und die Qualität der Chorarbeit wesentliche Merkmale des Ensembles. Sie ist dem Chorleiter dankbar, dass er die Sängerinnen auch stimmlich schult und eine vielfältige Chorliteratur erarbeitet. Das Ensemble tritt hin und wieder zu den Gottesdiensten in Herz-Jesu Pongs auf und gibt ein bis zwei Konzerte im Jahr. Für Aufführungen an besonderen Orten, wie zum Beispiel in alten Fabrikhallen, hätte Windbergs gute Ideen, doch dafür sind die rechtlichen und versicherungstechnischen Auflagen in der Regel zu hoch. So singt das Ensemble bevorzugt in Kirchen, beliebt ist dabei unter anderem die Citykirche.