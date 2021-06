Kultur in Mönchengladbach : Das ist bis zur Sommerpause im Theater zu sehen

Kultur in Mönchengladbach

Corona mit Humor genommen in der Vorstellung „Alle maskiert“ am Theater. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Mit den Sommerferien beginnt auch für auch für das Theater eine mehrwöchige Pause. Ab die letzten zwei Wochen vor den Ferien gibt es noch 14 Vorstellungen aus allen Sparten in Gladbach zu sehen.

(RP) Für das Theater Krefeld-Mönchengladbach brechen die letzten beiden Vorstellungswochen vor der Sommerpause an. Ab 5. verabschiedet sich das Theater in die Ferien. Bis dahin können die Zuschauer noch einmal Vorstellungen in den unterschiedlichen Sparten mit viel Spielfreude erleben.