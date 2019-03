Mönchengladbach: Köntges und Projekt 42 feiern „Das andere Fest“

Altstadt Mit einer Ausstellung und diversen Konzerten wird "Das andere Fest" in der Altstadt von Mönchengladbach gefeiert.

Am heutigen Samstag, 30. März, wird im Köntges ab 16 Uhr und im Projekt 42 an der Waldhausener Straße bis in die Morgenstunden „Das andere Fest“ mit einer Ausstellung, Konzerten und einem gemischten DJ-Programm gefeiert. Im Köntges zeigen junge lokale Künstler ihre Arbeiten. Begleitet wird die Präsentation von zwei Konzerten. Der junge Musiker „Pheelia“ spielt ab 18 Uhr ein Live-Set mit analogem und elektronischem Synthesizer. Ab 20 Uhr tritt der „Anaconda Lipstick Club“ auf. Das Trio mischt mit Dudelsack, E-Gitarre, Percussions und dem Computer Jazz mit elektronischen Sounds.