Mönchengladbach: Meisterkonzert mit Edgar Moreau

(isch) Der Cellist Edgar Moreau (geb. 1994) wird weltweit als der „kleine Prinz des Cellos“ gefeiert. Im dritten Meisterkonzert am Donnerstag, 24. Januar, 20 Uhr, im Theater an der Odenkirchener Straße gastiert er im Duo mit dem Pianisten David Kadouch erstmals in Mönchengladbach. 2016 wurde Moreau, der als Vierjähriger mit dem Cellospiel angefangen und im Alter von 15 Jahren bereits erste große Wettbewerbe gewonnen hat, mit dem ECHO-Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres ausgezeichnet.