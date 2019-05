Mönchengladbach : Very Hot Stuff Bigband mit neuem Programm

Mönchengladbach Am Konzert sind namhafte Gastmusiker beteiligt.

Die Very Hot Stuff Bigband der Volkshochschule (VHS) gehört seit vielen Jahren zur Mönchengladbacher Jazzszene. Unter der Leitung von Stan Bezusek haben die rund 20 Musikerinnen und Musiker in den vergangenen Monaten intensiv an einem neuen Programm mit Swing, Jazz, Soul Funk und Latin-Stücken gefeilt. Am morgigen Samstag, 4. Mai, 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr), präsentiert die Band das Ergebnis im Carl-Orff-Saal an der Lüpertzender Straße 83 beim Forum Kultur der Volkshochschule.