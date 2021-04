Kostenpflichtiger Inhalt: Kultur in Mönchengladbach : Dichter, Denker, Gladbacher

Tamer Düzyol vor dem Eingang des Museums Abteiberg. Museumsdirektorin Susanne Titz berief ihn zur Ausstellung von Hiwa K ins Editoren-Team. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Nach der Schule zog es Tamer Düzyol hinaus aus Mönchengladbach. Er promovierte in Geschichte und arbeitet inzwischen als Politikberater im Landtag. Er verrät, was ihn heute nach Mönchengladbach zieht und in welchen Punkten er die Stadt kritisch sieht.