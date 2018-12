Mönchengladbach : Anne Frank – ihr Schicksal auf der Bühne

Vera Maria Schmidt spielt Anne Frank. Sie begleitet sich auf dem Akkordeon, wenn sie das Lied „Tsen brider“ von Zupfgeigenhansel singt. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Die junge Schauspielerin Vera Maria Schmidt zeigt die aufmüpfige, die übermütige, die leidenschaftliche, die kokette und die melancholische Seite des jüdischen Mädchens. Die Premiere im Theater begeisterte.

Sie hat eine sehr besondere Art, Kontakt zum Zuschauer aufzunehmen. Sie blickt ihm in die Augen – sekundenlang, ganz intensiv. Und dann ist da plötzlich eine solche Nähe, eine derart dramatische Intensität, dass es kaum auszuhalten ist. Der Theatergast wird in das Hinterhaus hineingezogen, in dem Anne Frank mit sieben weiteren Menschen im Verborgenen lebt. Das macht Vera Maria Schmidt unglaublich gut. Die junge Schauspielerin, die seit der Spielzeit 2017/18 Ensemblemitglied am Theater ist, spielt ihre Rolle mit großer Leidenschaft. Sie zeigt die aufmüpfige, die übermütige, die lebenslustige, die leidenschaftliche, die kokette und die melancholische Seite Annes.

Anne Frank ist ein deutsch-jüdisches Mädchen, das 1934 mit den Eltern und der Schwester Margot in die Niederlande auswandert, um der Verfolgung durch die Nazis zu entgehen. Am 10. Mai 1940 besetzt die deutsche Wehrmacht die Niederlande. Die jüdische Familie Frank versteckt sich im Hinterhaus an der Prinsengracht 263 in Amsterdam. Zu ihrem 13. Geburtstag am 12. Juni 1942 bekommt Anne von ihrem Vater Otto Frank ein Tagebuch geschenkt. Dieses Büchlein wird für Anne die ersehnte Freundin, der sie all ihre Hoffnungen, Ängste, Liebesgeheimnisse und Begebenheiten im Hinterhaus anvertraut. Sie gibt ihrem Tagebuch den Namen Kitty.

Info Das Tagebuch der Anne Frank – ein Monodrama Bühnenfassung von Ulrich Cyran, Ausstattung von Dorothea Mines, Musik von Clemens Gutjahr, Dramaturgie Thomas Blockhaus Weitere Vorstellungen 22. Januar, 19. Februar, 13. März, 18. April, 18. Mai, 22. Juni und 10. Juli Karten sind an der Theaterkasse unter 02166 6151-100 und im Internet auf www.theater-kr-mg.de erhältlich.

Dorothea Mines hat die Studiobühne des Theaters ausgestattet. Holzpaletten bilden die Rückwand des Hinterhauses – sie schützt die Eingeschlossenen, grenzt sie aber auch aus von dem Leben, das sie nicht führen dürfen, weil sie als verhasste Juden verfolgt werden. Mitten im Raum befindet sich eine Paletten-Bühne für Anne, die sich auf dieser präsentieren kann. Sie spielt eine Szene nach, die urkomisch beschreibt, wie die so unterschiedlichen Menschen im Hinterhaus Kartoffeln schälen. Anne, die sich brennend für Filme interessiert, wird gelegentlich selbst zur Diva. Dann aber holt die Wirklichkeit sie ein, sie berichtet von der guten und der schlechten Seite ihres Herzens. Und sie gesteht, dass ihr lautes Verhalten, das die anderen so oft nervt, sie vor dunklen Gedanken schützt.



Vera Maria Schmidt spielt Akkordeon und singt dazu das Lied „Tsen brider“ von Zupfgeigenhansel. Von den zehn Brüdern wird einer nach dem anderen getötet. Wenn der Zuschauer es nicht ohnehin wüßte, spätestens jetzt würde er ahnen, dass diese Geschichte nicht gut ausgehen wird. Der Künstler, Pianist und Komponist Clemens Gutjahr hat für die Musik und die Geräusch-Installationen gesorgt. Bedrohlich klingt es, wenn Anne von den Bombenangriffen berichtet. Man meint, die Flieger zu hören, wie sie näher kommen. Das verursacht Seelenqualen.

Der Regisseur Ulrich Cyran hat die Bühnenfassung inszeniert, Thomas Blockhaus ist für die Dramaturgie veantwortlich. Ein gutes Team, möchte man sagen. Die beiden sorgen in dem Monodrama für Spannung bis zur letzten Minute. Und die kommt unabwendbar.