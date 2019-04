Mönchengladbach : Georg Büchner macht sich lustig

Im Theater an der Odenkirchener Straße wird am Samstag 19.30 Uhr, die Premiere des Stücks „Leonce und Lena“ gefeiert. Carolin Schupa und Philipp Sommer spielen die Haustrollen. Fotos: Inge Schnettler, Matthias Stutte (2). Foto: Inge Schnettler

Mönchengladbach „Leonce und Lena“ hat der Schriftsteller und Revolutionär mit 22 Jahren geschrieben. Seine gesellschaftspolitische Kritik verpackte er in eine Liebesgeschichte, die im „Supergau“ endet. Premiere hat das Stück am Samstag im Theater.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nein, „Leonce und Lena“ ist keine Liebesromanze. Das Stück ist vielmehr eine Anklage, eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Zu- und Missständen und mit Menschen, die in ihren vorgegebenen Rollen verharren, in die sie hinein geboren wurden. Der deutsche Schriftsteller, Mediziner, Naturwissenschaftler und Revolutionär Georg Büchner hat das Werk im Frühjahr 1836 geschrieben. Mit 22 Jahren. Ein Jahr später starb er an einer schweren Typhuserkrankung.

Die Geschichte ist schnell erzählt. Prinz Leonce vom Königreiche Popo langweilt sich zu Tode. Sein Vater, der reichlich verwirrte König Peter, will seinen Sohn mit einer ihm unbekannte Prinzessin verheiraten. Leonce flieht gemeinsam mit seinem Diener Valerio nach Italien. Auf ihrem Weg ins süße Nichtstun begegnen sie Lena, der traurig-schönen Prinzessin aus dem Königreich Pipi. Lena ist ebenfalls auf der Flucht vor der Verheiratung mit einem ungeliebten Mann. Nicht ahnend, dass sie den jeweils versprochenen Partner vor sich haben, verlieben sich die beiden ineinander. „Am Ende passiert der Supergau“, verrät Anja Panse.

Carolin Schupa spielt die Lena in "Leonce und Lena". Foto: Matthias Stutte

Info Das sind die am Stück beteiligten Theaterleute Inszenierung Anja Panse, Anna Siegrot (Bühne und Kostüme), Annegret Enderle (Musik), Thomas Blockhaus (Dramaturgie) Besetzung Carolin Schupa, Jannike Schubert, Esther Keil, Philipp Sommer, Paul Steinbach, Paula Emmrich, Henning Kallweit, Ronny Tomiska, Michael Ophelders

Die Regisseurin des Stücks führte gemeinsam mit Dramaturg Thomas Blockhaus, Anna Siegrot (Kostüm und Bühne) und Annegret Enderle in der Theaterbar in das Stück ein, das am Samstag, 13. April, 19.30 Uhr, im Theater an der Odenkrchener Straße Premiere feiert. Die Hauptdarsteller Carolin Schupa und Philipp Sommer machten mit Wort und Gesang richtig viel Lust auf die neue Produktion.

Philipp Sommer spielt den Leonce in "Leonce und Lena". Foto: Matthias Stutte

„Leonce und Lena“ ist ein durch und durch politisches Stück, geschrieben von einem radikal-kritischen Geist. Georg Büchner kam 1813 als Sohn des Arztes Karl Ernst Büchner und dessen Ehefrau Louise Caroline zur Welt. Schon als Schüler und später noch radikaler als Student zunächst in Straßburg, dann in Gießen offenbart er seine revolutionären Gedanken. Er schließt sich der Gesellschaft für Menschenrechte an und veröffentlicht 1834 seine Flugschrift „Hessischer Landbote“, in der er unter der aufrührerischen Parole „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ die hessische Landbevölkerung zur Revolution gegen die Unterdrückung aufrief. Er muss mit seiner Verhaftung rechnen und flieht nach Straßburg.

Wie gehen die Menschen mit ihren Rollen um, in die sie als nackte Babys geboren wurden? Sind sie nicht selbst für ihr Schicksal verantwortlich? „Das sind die Fragen, denen sich Büchners Stück widmet“, sagt Anja Pause. Leonce und Lena wollen ihrer Vorsehung entfliehen, sie brechen aus, lernen das Leben und die Liebe kennen – um letztlich doch zurückzukehren an ihre vermeintlich angestammten Plätze. Zurück in die Leere und Langeweile des höfischen Lebens. „Wenn man von einem Lustspiel sprechen möchte, dann in dem Sinne, dass Büchner sich über die gesellschaftlichen Zustände lustig macht“, sagt die Regisseurin.