Der Rheydter Weihnachtsmarkt hat vom 22. November bis 30. Dezember immer ab 11 Uhr geöffnet. Samstag, 23. November um 12 Uhr ist die feierliche Eröffnung durch Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber. An zahlreichen Terminen gibt es Livemusik. Am 24. November und an den Weihnachtsfeiertagen ist der Markt geschlossen. Am 19. Dezember ist das Open-Air-Weihnachtssingen auf dem Rheydter Marktplatz.