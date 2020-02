Ergebnisse des Wettbewerbs : „Jugend musiziert“ in Mönchengladbach - so schnitten die jungen Musiker ab

„Jugend musiziert“ in Mönchengladbach - so schnitten die jungen Musiker ab

Mönchengladbach Gut 200 Kinder und Jugendlichen haben am Wochenende an dem Regionalwettbewerb der Musikschule teilgenommen. Das sind die Gewinner.

Über 200 Junge Musikerinnen und Musiker, die sich mehrere Monate auf das Vorspiel bei Jugend musiziert vorbereitet haben, traten in Einzel- und Ensemblewertungen an. In den Solowertungen Klavier, Harfe, Gitarre (Pop), Gesang und Drum-Set (Pop) sowie in den Ensembles der Streicher, Bläser und im Akkordeon-Ensembles konnten die Schüler insgesamt 60 erste Plätze erringen. Außerdem gab es sechs zweite und einen dritten Platz. Ein guter Erfolg für die Mönchengladbacher Musikschule: 78 Schülern wurde eine Weiterleitung ausgesprochen. Sie nehmen nun vom 20. bis zum 24. März beim Landeswettbewerb in Essen teil. Das sind die Gewinner aus Mönchengladbach und Korschenbroich: