Kultur : Das „Junge Theater“ stellt sich vor

Mönchengladbach Analog zum Opernstudio Niederrhein machen nun zwölf junge Künstler erste Bühnenerfahrungen.

„Für unser Theater ist es wichtig, Impulse durch diese jungen Künstler zu empfangen. Dadurch verändern wir auch unsere Perspektiven und machen neue Erfahrungen“, sagt Generalintendant Michael Grosse. Die Künstler kommen aus Israel, Ungarn, Deutschland, Syrien, Italien, Norwegen, Litauen, Spanien und Korea. Im Rahmen des Förderprojektes „Neue Wege“ des Kultursekretariats NRW und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW werden sie den Spielbetrieb des Gemeinschaftstheaters in der aktuellen Konstellation eine Spielzeit lang bereichern.

Am Mittwoch, 6. November, stellt sich das das „Junge Theater“ im Theater an der Odenkirchener Straße vor. Maya Blaustein, Julianne Cederstam, Alice Franchini, Viola Gaebel, Inka Jans, Iva Jovanovic, Boshana Milkov, Tekla Varga, Guillem Batllori, Raafat Daboul, Justinas Kaunas und Woongyi Lee erzählen im Gespräch mit Operndirektor Andreas Wendholz und Musiktheaterdramaturgin Ulrike Aistleitner von ihren Lebensläufen und Erwartungen. Das Publikum bekommt außerdem Einblicke in die geplanten Vorhaben des Theaters für den künstlerischen Nachwuchs und darf sich auf einige Kostproben freuen.