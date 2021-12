Coronazahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 1. Dezember 2021) : Ein weiterer Todesfall, Inzidenz stark gesunken

Mönchengladbach Im Zusammenhang mit Covid-19 ist eine weitere Mönchengladbacherin gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt am Mittwochmorgen nun erheblich unter dem NRW-Durchschnitt.

Das Mönchengladbacher Gesundheitsamt meldete am Mittwochmorgen wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Eine mit dem Coronavirus infizierte Frau, Geburtsjahrgang 1950, sei in einem Krankenhaus gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind nunmehr 256 Mönchengladbacher im Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben gekommen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist erheblich gesunken: Betrug sie am Dienstag noch 275,4, so liegt sie aktuell bei 231,8. Den NRW-Durchschnitt bezifferte das Landeszentrum Gesundheit am Morgen mit 289,1 (Vortag: 285,9). Bundesweit sank die Inzidenz laut Robert Koch Institut von Dienstag auf Mittwoch von 452,2 auf 442,9. Von 412 Städten und Kreisen in Deutschland haben gut 320 schlechtere Inzidenzwerte als Mönchengladbach.