Instagram-Aktion für Mönchengladbach : Comedian Niklas Siepen zeigt Gladbacher Kulturgesichter

Die ersten Kulturgesichter gehen an den Start: Chris Müller (v.li.), Niklas Siepen, Torsten Knippertz. Foto: Chris Mueller

Mönchengladbach Comedian Niklas Siepen und Mediengestalter Chris Müller starten auf Instagram die Aktion „Kulturgesichter 41MG“. Die Initiative gibt es bundesweit; sie geht auf das Kultur-Aktionbündnis „Alarmstufe Rot“ zurück.

(b-r) Der Comedian Niklas Siepen hat mit Mediengestalter Chris Müller die Aktion „Kulturgesichter41MG“ gestartet. Durch einen Freund entdeckte Siepen das Projekt; es ist eine Idee des Berliner Aktionsbündnisses „Alarmstufe Rot“, das während der Corona-Pandemie auf das Schicksal der Künstler aufmerksam machen will. „Man hat mehr Verständnis für die Situation der Künstler, wenn man Gesichter sieht“, erklärt Siepen, der noch ein Ziel verfolgt: „Die Kultur in Gladbach besteht nicht nur aus der Hochkultur. Es gibt viele gute kleinere Kulturorte, die Clubkultur, die möchte ich bekannter machen.“

Die Macher der „Kulturgesichter“ stellen das Layout zur Verfügung, sodass die Kulturschaffenden aller teilnehmenden Städte im gleichen Format erscheinen. Von Leipzig bis Aachen, von Hamburg bis Ulm – viele sind dabei, alle zeigen ihre „Kulturgesichter“, ab Dienstag jetzt auch Mönchengladbach. Zu den Gesichtern werden der Name und weitere Infos platziert. Veröffentlicht werden die Gladbacher Gesichter auf Instagram unter „kulturgesichter41mg“. In der ersten Runde sind – neben Siepen und Müller – Stadionsprecher Torsten Knippertz sowie der DJ „Der Russe“ alias Andreas Wigan dabei. Wer sein „Kulturgesicht“ zeigen möchte, kann sich an niklas@41mg.de wenden.