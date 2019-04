Mönchengladbach : Männerchor unter weiblicher Leitung

Info

Mitmachen auf Probe Bei aller Traditionspflege gibt es aber auch Neuerungen bei diesem Chor. Ab sofort ist es für Interessierte möglich, sich bis zu drei Monaten beitragsfrei an den Chorproben und den Auftritten zu beteiligen. Eine unverbindliche Schnupperprobe ist sowieso kein Problem. (Kontakt-Nummern siehe unten). Und nicht nur das: In Zukunft öffnet sich „pro vocale lyra“ auch für Interessierte, die sich beitragsfrei an musikalischen Projekten befristet beteiligen möchten.

Kontakt Dieter Prümen: (Telefonnummer 02161 894747 oder mobil 0176 42408503).

Ausrichtung Grundsätzlich strebt der Chor eine stärkere Anbindung an die Mönchengladbacher Kulturszene sowie Auftritte in Mönchengladbacher Sozialeinrichtungen wie Altenheimen und Krankenhäusern an.

Konzert Wer „pro vocale lyra“ life hören möchte, hat bald Gelegenheit dazu. Am Samstag, 18. Mai, singt er am Alten Markt in der Reihe „Musik zur Marktzeit“ ab 12 Uhr in der City-Kirche.