Konzert in der Grabeskirche : Camille Saint-Saëns „Requiem“ erstmals in Mönchengladbach

Camille Saint-Saëns „Requiem“ erstmals in Mönchengladbach

Konzert in der Grabeskirche

Klaus Paulsen dirigierte das Requiem in der Grabeskirche. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Vier Solisten, großes Orchester, zwei Orgeln, Hafen und ein Chor - den Aufwand scheuen viele. Umso größer die Freude bei den Zuschauern, denen dieses Zusammenspiel zuteil wurde.

Für Klaus Paulsen war es ein Traum, einmal das „Requiem“ von Camille Saint-Saëns aufzuführen. An Allerheiligen hat er sich diesen Traum beim Konzert zum zehnjährigen Jubiläum der Grabeskirche St. Elisabeth erfüllt. Als die letzten Töne der spätromantischen Messe verklungen waren, stand er lange still da, bevor er sich lächelnd zum Publikum umdrehte. „Ich war zutiefst glücklich“, sagt er. Es war das das erste Mal, dass Saint-Saëns Requiem in Mönchengladbach gespielt wurde. Die aufwendige Besetzung mit Chor, Solisten, großem Orchester, zwei Orgeln und zwei Harfen lässt viele zurückschrecken.