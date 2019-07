Bunter Garten in Mönchengladbach : Booster läuten den Musiksommer ein

Mehr als 3500 Besucher waren am Sonntag im Bunten Garten beim Konzert von Booster dabei. Es war der Auftakt des NEW-Musiksommers, der sein 20-jähriges Bestehen feiert. 4700 Euro für den guten Zweck wurden gesammelt.

Prominent startet der Musiksommer in diesem Jahr wieder mit der beliebten und erfolgreichen Mönchengladbacher Stimmungs-Band, Booster. Seit 2010 spielt sie in gleichbleibender Besetzung. Mit den ausdruckstarken Stimmen von René Pütz und Chris Schmitt rocken die Musiker schon zu Beginn los. An den Instrumenten überzeugen Reinhard Vander an der Gitarre, Volker von Ameln am Keyboard und Rüdiger Tiedemann an den Drums. Ebenso Dennis Bowens, der trotz einer Verletzung am Bein den Bass spielt, sodass die Band in ursprünglicher Besetzung auftreten kann. Klassisch beginnen sie das Konzert mit Supertramps „Give a little bit“, Rod Stewards „Sailing“ und dem „Let it be“ der Beatles. Doch auch Chris Schmitts geliebte Songpoeten kamen zum Zug: Johannes Oerdings „Hundert Leben“ oder Herbert Grönemeyers „Männer“.