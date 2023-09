Lesung in Mönchengladbach Navid Kermani zieht große Besucherschar an

Der Wandelsaal der Zentralbibliothek vermag nicht alle Literaturfreunde zu fassen, die zur Lesung des deutsch-iranischen Schriftstellers Navid Kermani in der Reihe „Text – Stationen“ gekommen sind. Glückliche Besitzer einer Eintrittskarte erleben auf Einladung des Fördervereins „Lust am Lesen“ und dessen Kooperationspartner einen Gast mit Lust an spontanen Entscheidungen in der Auswahl der Lese-Passagen. „Wenn man ein Buch aufschlägt, ist es wie in einer Bibliothek. Man landet am Ende immer woanders als geplant, und so ist es doch viel schöner“, merkt der Autor passend zum Ort und einem wesentlichen Thema des Buches an.