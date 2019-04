Mönchengladbach : Autorencoaching auf der Buchmesse

Viele Menschen machten sich auch in diesem Jahr auf den Weg zur Buchmesse in Leipzig. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Mönchengladbach Unser Autor gehörte zu neun Schriftstellern, die in Leipzig in einem Workshop geschult wurden. Eingeladen wurde er von Twentysix. Sein Buch „Zirkus der dunkelsten Stunde“ stellte der Verlag an seinem Stand vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ansgar Fabri

Die Mail mit der Benachrichtigung, dass ich für meinen Roman „Zirkus der dunkelsten Stunde“ ein exklusives Autorencoaching auf der Leipziger Buchmesse erhalten sollte, hätte ich fast ungelesen gelöscht. Das Buch ist bei Twentysix erschienen, und ich wusste, dass es dort diese Form der Auszeichnung gibt. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich davon etwas haben würde und ging davon aus, eine allgemeine Rundmail bekommen zu haben.

Es war jedoch eine von der Twentysix-Jury. Diese besteht laut Webseite des Unternehmens „aus Mitarbeitern aus Lektorat, Presse, Vertrieb und Werbung der Verlagsgruppe Random House und Self-Publishing-Experten von BoD und wählt aus allen Twentysix-Autoren Nominierte für die exklusiven Verlagsservices aus.“ Ziel sei es: „aufstrebende Autoren zu fördern und bei der Buchvermarktung zu unterstützen.“

Der Mönchengladbacher Autor Ansgar Fabri. Foto: Nadine Fabri

Info Das ist der Gladbacher Autor und Journalist Vita Ansgar Fabri, geb. 1982, ist Dipl.-Sozialpädagoge, Rhetoriktrainer und Hochschuldozent für kreatives Schreiben, außerdem Referent in der Erwachsenenbildung und Lehrerfortbildung. Autor Mit 20 Beginn journalistischer Tätigkeit, seit dem 24. Lebensjahr Romane

„Zirkus der dunkelsten Stunde“ erschien im vergangenen Herbst. In der hauseigenen Bestsellerliste von Twentysix hielt sich mein Roman zwei Wochen auf Platz 5 und insgesamt mehrere Wochen in den Top 10. In dem Psychothriller verschwindet jede Nacht der vierjährige Sohn des Mönchengladbacher Oberstaatsanwalts Dr. Rupert Sternberg, nachdem er eine groteske Clownpuppe geschenkt bekommen hat.

In Leipzig erfuhr ich, dass pro Jahr etwa 700 bis 800 Bücher bei Twentysix erscheinen. Zu den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt würden jeweils zehn bis 15 Autoren für die Coachings ausgewählt. Zudem stellte Twentysix „Zirkus der dunkelsten Stunde“ an seinem Messestand aus, an dem lediglich insgesamt 16 Bücher aus dem Programm präsentiert wurden.

Es war mein zweiter Besuch auf der Leipziger Buchmesse. Beim ersten war ich 25 Jahre alt und der Gipfelbuch Verlag präsentierte dort meinen ersten Roman „Hinter den Ginstertrieben“. Jetzt elf Jahre, sechs eigene Buchveröffentlichungen und vierzehn Mitautorenschaften bei verschiedenen Büchern später, war ich also wieder da. Allerdings mit meiner Frau und meinem dreijährigen Sohn, der zum Glück schon jetzt Bücher liebt.

Obwohl ich seit 2010 an der Hochschule Niederrhein Lehraufträge für Kreatives Schreiben wahrnehme und mit meiner Frau Nadine in einem Projekt für das Literaturbüro NRW in der Stadtbibliothek eine Schreibfabrik leite, war das Coaching in Leipzig etwas völlig Neues für mich: Dreieinhalb Stunden lang ging es unter anderem darum, wie in der Verlagsgruppe Random House Buchprojekte geplant und gemanagt werden, wie Literaturagenturen arbeiten, wie man bei Verlagen Titel für Bücher entwickelt und wie Werbung und Pressearbeit betrieben werden. Außerdem klopften die Referenten die Buchcover und Klappentexte der teilnehmenden Autoren ab.