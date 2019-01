Mönchengladbach : Wenn Abstraktes ganz konkret wird

Rudolf Weiher im Projektraum EA 71 an der Eickener Straße: Hier stellt der Künstler bis zum 27. Januar einige großformatige Werke aus. Hinter ihm sind zwei lichte, fröhliche Sommerbilder zu sehen. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

MönchengladbCH Aus amorphen Formen entwickelt sich ein menschliches Wesen, ein Embryo. Das wird in die Welt geboren, und die ist ziemlich wild. Rudolf Weiher stellt einige großformatige Werke im Projektraum EA 71 aus. Es gibt viel zu entdecken.

Irgendwann hat er sich ein Herz gefasst und Joseph Beuys ein paar seiner Zeichnungen vorgelegt. Der habe sie sich angesehen – und erstmal gar nichts gesagt. Als er ihm zufällig zwei Tage später wieder über den Weg lief, habe der große Künstler gefragt: „Weiher, wann kommst du?“ Das war Ende der 1960er Jahre. Fortan studierte Rudolf Weiher also bei Beuys. „Das war eine schöne wilde Zeit“, sagt er. Und Joseph Beuys, der sei ein väterlicher Lehrer gewesen, sehr freundlich, sehr zugewandt. „Und er war ein Visionär, seiner Zeit weit voraus.“

Beuys würde gefallen, könnte er sehen, was sein Schüler heute macht. Rudolf Weiher malt, er malt auf großem Format und mit viel Intuition. Einige seiner Werke sind im Projektraum EA 71 an der Eickener Straße 71 zu sehen. Hinschauen lohnt sich. Da sind streng grafische Kompositionen neben warmen amorphen Formen und wilden gestischen Knallern zu sehen.

Info Die Ausstellung im EA 71 geht bis zum 27. Januar Rudolf Weiher wurde 1941 in Koblenz geboren, aufgewachsen ist er in Lahnstein am Rhein. Studium 1965-69 Studium der Baumalerei, 1969-72 Studium der Freien Klasse bei Joseph Beuys EA 71 Die Ausstellung an der Eickener Straße 88 ist bis zum 27. Januar samstags und sonntags 12 bis 17 Uhr geöffnet

Rudolf Weiher, der 1941 in Koblenz geboren wurde, hat ursprünglich das Malerhandwerk gelernt und acht Jahre auf Baustellen gearbeitet, bevor er sich entschloss, an der Werkkunstschule Düssledorf Baumalerei zu studieren. Das tat er von 1965 bis 1969. Und dann kam die Begegnung mit Joseph Beuys. In dessen „Freier Klasse“ fühlte er sich von 1969 bis 1972 richtig und wohl. Seit 1973 arbeitet Weiher als freischaffender Künstler, und seit 1986 lebt und arbeitet er in Mönchengladbach, wo er zu den c/o-Künstlern gehört, die vom städtischen Kulturbüro betreut werden.



Die Bilder im Projektraum lassen erkennen, in welcher Jahreszeit sie gemalt wurden. Der Sommer beschert ,fröhliche Farben, die dünn und durchsichtig wirken. Der Winter hat eher erdige Nuancen. Rudolf Weiher legt seine großen Leinwände auf Böcke, grundiert sie ziemlich dünn, wartet, bis sie getrocknet sind. Um sie dann wieder nass zu machen. In den feuchten Grund lässt er seine Acrylfarben laufen. Die fließen ineinander, grenzen sich ab, bilden ganz fein ziselierte Ränder. „Das könnte man mit dem Pinsel nicht machen.“ Da ist ganz viel Bewegung, die der Künstler teils geschehen lässt, teils ganz bewusst steuert. Und was der Betrachter damit macht? Da lässt er ganz viel Freiheit, ist neugierig auf dessen Beobachtungen und Deutungen.