Kunst in Mönchengladbach : Einzelbilder vor digitaler Flut retten

Mönchengladbach In seiner Ausstellung „Maengelexemplar“ zeigt Karl-Josef Weiß-Striebe neue Arbeiten im EA 71. Besonderes Thema des Künstlers ist dabei das Verschwinden des einzelnen Bildes durch die nahezu grenzenlose Medialisierung.

Es ist nicht Karl-Josef Weiß-Striebes erste Ausstellung. Der Beginn seiner künstlerischen Karriere liegt Jahrzehnte zurück. Durch seine Arbeiten zieht sich wie ein roter Faden die Montage, die auch in der aktuellen Ausstellung eine große Rolle spielt. „Es hat sich so entwickelt, dass ich in diesem Jahr vorgefundenen Bildträger aus Karton benutzt habe“. Dieses Mängelmaterial inspirierte ihn. „Auslöser für diese Bildreihe war eine kaputte Dollarnote, die ich in Rheydt auf der Straße fand.“ Gefundene oder selbst hergestellte Teile kombiniert der Künstler zusammen. Druckstöcke oder Zeichnungen sind Bestandteil wie auch alte Bilder.