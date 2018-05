Mönchengladbach: Atemlos durch die Kulturnacht

Info

Endspurt: Jetzt noch schnell Bändchen sichern

EintrittspreiseVorverkauf 8 Euro, ermäßigt 6 Euro (bis 20. Mai), entweder über AD-Ticket.de (plus 1 Euro VVK-Gebühr) oder in der Stadtbibliothek MG und der Stadtteilbibliothek RY. (Tickets werden an den zentralen Abendkassen in jedem Quartier gegen ein Eintrittsband umgetauscht).

Eintrittspreise Abendkasse und Ticket-in-Eintrittsband-Tausch 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Aretzplätzke ab 17 Uhr, Marienplatz ab 17 Uhr, Edmund-Erlemann-Platz (Citykirche) ab 19 Uhr, Hall of Tickets am Alter Markt ab 10 Uhr; Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Freier Eintritt für eine Begleitung von Rollstuhlfahrern und Blinden; Ermäßigung für Schüler und Studierende und Leute mit MG-Ausweises.

Zutritt Dafür gibt es ein Eintrittsband und freien Zugang zu allen Nachtaktiv-Veranstaltungen (Ausnahme: Raumüberfüllung) freien Zugang zu den Partys , Nutzung des NEW-Nachtaktiv-Bus-Shuttles sowie der MöBus-Linien und MöBus-Nachtexpress-Linien am 26. Mai zwischen 17 Uhr und Betriebsschluss.

www.nachtaktiv-mg.de