Kultur in Mönchengladbach : Anmeldungen bei Musikschule sind jetzt möglich

Foto: Archiv/ dpa Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Mönchengladbach Das neue Halbjahr an der Musikschule will auch in Corona-Zeiten geplant werden. Der Vertrag beginnt jedoch erst, wenn der Unterricht aufgenommen wird.

Auch in Corona-Zeiten plant die Musikschule der Stadt das neue Halbjahr. So gibt es aktuell die Gelegenheit, sich oder Kinder anzumelden. Für die Neuanmeldungen gilt: Der Vertrag wird erst wirksam ab dem Zeitpunkt der Aufnahme des Unterrichts. ­