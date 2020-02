Kulturbüro in Mönchengladbach : Chef-Netzwerkerin für freie Szene

Mönchengladbach Agnes Jaraczewski, die neue Leiterin des städtischen Kulturbüros, wurde im Kulturausschuss vorgestellt.

Seit gut sechs Wochen ist sie die Chef-Netzwerkerin in Sachen freie Kulturszene. Am Donnerstagabend stellte sich die neue Leiterin des Städtischen Kulturbüros, Agnes Jaraczewski, im Kulturausschuss vor. Die 34-jährige Kulturpädagogin und Kulturmanagerin lebt seit 2012 in Mönchengladbach und ist in der freien Kulturszene gut verdrahtet. „Das Netzwerk kann jetzt noch anders wachsen“, sagte sie bei ihrer Vorstellung. Seit 2010 betreute sie Projekte im Auftrag der Städte Köln, Gladbach, München und Düsseldorf; sie konzipierte auch die Online-Plattform „Musenkuss“, eine Suchmaschine für kulturelle Angebote von Kommunen.