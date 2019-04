Mönchengladbach : Fünf Comedians – fünf Bühnen – 20 Minuten

Mönchengladbach Zum ersten Mal wurde in Mönchengladbach zur „Komischen Nacht“ eingeladen. Unser Autor ließ sich im Eickener TiG bespaßen.

Comedian Benni Stark macht auf der Bühne im TiG einen Test: Er will erfahren, wer im Publikum schon einmal bei einer „Komischen Nacht“ dabei gewesen ist. Das Ergebnis – niemand. Kein Wunder, schließlich ist es die erste Nacht dieser Art in Mönchengladbach. Das Format gibt es seit einigen Jahren in mehr als 30 Städten. Die Idee – ein Comedy-Marathon an mehreren Veranstaltungsorten, bei dem nicht das Publikum die Location wechselt, sondern die Comedians. Neben Benni Stark treten Don Clarke, Özgür Cebe, Robert Alan und Tamika Campbell in der Hensen Brauerei, bei Lebemann im Abtshof, im Rosenmeer, im TiG und im Zirkus Messajero auf.