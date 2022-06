Kultur in Mönchengladbach​: Rheydter Sommermusik startet in Hauptkirche​

Mönchengladbach In der Rheydter Hauptkirche beginnt am 30. Juni eine Konzertreihe. Dabei gibt es nicht nur klassische Musik und besondere Momente sondern auch kabarettistische Elemente.

Auch in diesem Jahr findet der Rheydter Musiksommer in der Hauptkirche am Rheydter Marktplatz statt. Das 120 Jahre alte Gotteshaus lädt zu sechs Konzerten ein. Besucher können sich laut Veranstaltern auf einen musikalischen Strauß, von Barock über Klassik bis zum Tango freuen. Auch eine Gastronomie wird es vor Ort. Nach den Konzerten besteht dann die Möglichkeit, mit den Künstlern bei kühlen Getränken ins Gespräch zu kommen. Karten gibt es nur an der Abendkasse für 10 Euro. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr. Eröffnet wird der Musiksommer am Donnerstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr mit Klaviermusik zu vier Händen mit Tobias Pfänder und Pascal Salzmann. Die beiden Musiker spielen seit ihrer gemeinsamen Weimarer Studienzeit als Duo. Ihr Programm spannt den Bogen von Klassik bis Moderne,