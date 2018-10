Kürbisse aus Mönchengladbach: Kürbistrends, Deko und Tipps 2018

Kürbisbauer aus Mönchengladbach : Es muss nicht immer Hokkaido sein

Mönchengladbach Der Hokkaido ist ungeschlagen der beliebteste Speisekürbis. Im Trend sind aber vor allem die weißen Kürbisse. Und auch andere Sorten haben was drauf. Wir geben einen Überblick.

Vor dem Bauernladen Lingen in Winkeln reihen sich im Moment alle prächtigen Stücke auf. Orange, grün, weiß, grau, gelb. Klein, mittel, groß, riesig. Glatt oder warzig. Wer hier hinkommt, kann aus rund 90 Kürbissorten auswählen. Wer direkt einen zum Kochen will, greift im Regelfall zum Hokkaido – der ist nach wie vor der beliebteste Speisekürbis. Leicht zu verarbeiten und toll im Geschmack. „Das Besondere am Hokkaido ist, dass man ihn mit Schale essen kann“, sagt Sabine Lingen vom Bauernladen Lingen. Auch sie selbst mag den Hokkaido besonders gerne.

Trotzdem: Die anderen Sorten haben auch ihren Reiz. Ebenfalls bekannt dürfte der Butternuss-Kürbis sein. Der ist leicht zu schälen und leicht in Scheiben zu schneiden. „Die Scheiben kann man gut braten. Man kann daraus aber auch Suppe machen, Gemüse, Überbackenes oder einfach so in der Pfanne braten. Das ist bei den Kunden sehr beliebt“, sagt Lingen.

Weniger bekannt sind Sorten wie Muskatkürbis, Bischhofsmütze, Blauer Ungar und Japanischer Hokkaido. Das alles sind Speisekürbisse, die einen leicht anderen Geschmack haben. „Der Muskatkürbis hat ein intensives und leicht nussiges Aroma. Der eignet sich auch gut für Marmelade“, sagt Lingen. Ältere Kunden würden aber auch noch nach dem „Gelben Zentner“ fragen. Diesen Riesenkürbis kennen sie von früher und würden gezielt danach fragen. Sie legen ihn dann süß-sauer ein, machen ihn zu Marmelade oder Püree.

Das altbackene Image hat der Kürbis aber längst abgelegt. Seit 1998 pflanzen die Lingens Kürbisse an. Die Nachfrage sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. „Zeitschriften und die Fernsehköche haben immer mal wieder Kürbisrezepte vorgestellt. Das ist bei den Leuten angekommen“, sagt Lingen. Einige Sorten haben sich zum absoluten Renner entwickelt. Auch, dass viele Menschen in unserer Region Halloween feiern, hat einer Sorte zum Erfolg geholfen.



Zum Basteln sollte man aber nicht irgendeine Sorte nehmen, sondern die speziellen Schnitz-Kürbisse. Unbearbeitet halten die mehrere Wochen, sobald das Gesicht reingeschnitzt ist, fallen die Kürbisse leider schnell in sich zusammen. Deshalb sollte man am besten erst am 31. Oktober schnitzen, maximal zwei Tage vorher.

Abseits der Halloween-Deko eignen sich einige Kürbisse als Hingucker im Blumenbeet oder in der Wohnung. Seit einiger Zeit steigt die Nachfrage nach weißen Kürbissorten. „Von denen machen wir jedes Jahr mehr. Die passen oft besser zur Einrichtung, und das Gute dabei ist, dass man den Blauen Ungar zu Beispiel später noch essen kann“, sagt Lingen. So hat man mehrere Wochen eine schöne Dekoration. Bis spätestens Weihnachten sollte die dann aber gegessen sein.