Kronjuwelen-Hochzeit in Mönchengladbach In 75 Jahren nie ohne einen Kuss schlafen gegangen

Das ist auch der Grund, warum sie ihre Kronjuwelenhochzeit nicht ganz so groß feiern, wie es eigentlich einmal geplant war. „Uns steht da nicht so der Sinn nach“, sagt Heinz Kloeters. Ein bisschen wollen sie ihre 75 Ehejahre am 19. Februar aber dennoch zelebrieren. „Wir werden mit etwa 34 Leuten im Haus Immendorf brunchen und sind schon sehr aufgeregt“, erzählt das Familienoberhaupt. Mit ihren verliebenden vier Kindern haben die beiden ein gutes und enges Verhältnis.