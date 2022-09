Politik in Mönchengladbach : Martin Wirtz bleibt alleine an Doppelspitze der Grünen

Martin Wirtz wird bei den Grünen in Mönchengladbach weiterhin alleine an der Spitze stehen. Foto: Grünen Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei der Mitgliederversammlung der Grünen fand sich keine Kandidatin, die auf die zurückgetretene Anita Parker folgen wollte. Eine Bewerbung wurde wieder zurückgezogen.

Martin Wirtz steht weiterhin alleine an der Doppelspitze des Kreisverbandes der Grünen in Mönchengladbach. In der jüngsten Mitgliederversammlung fand sich niemand, der an die Stelle von Anita Parker gerückt wäre. Parker war im Februar von ihrem Amt als Sprecherin aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Als Martin Wirtz den Punkt Nachwahl aufrief, teilte er mit, dass es eine Bewerbung gegeben habe, diese aber zurückgezogen worden sei. Er bat um Vorschläge, aber da sich niemand meldete, hakte er den Punkt auf der Tagesordnung ab.

Mehr Glück hatten die Grünen bei der Nachwahl einer Beisitzerin. Da hatte sich Beate Wyen gemeldet, die 38 Ja-Stimmen bekam; zwei Grüne stimmten mit nein, es gab eine Enthaltung. Die neue Beisitzerin ist 57 Jahre alt und arbeitet bei der Sparkasse. „Mir liegt viel an Mönchengladbach“, sagte Wyen. Sie wolle daran mitarbeiten, dass die Stadt familienfreundlicher und für junge Menschen attraktiver werde. Wyen hatte ihre kommunalpolitische Laufbahn in der CDU begonnen, sei mit ihren Ideen dort aber gescheitert. Nun aber freue sie sich auf die neue Aufgabe bei den Grünen.

Martin Wirtz zum ersten Mal eine Mitgliederversammlung. Er war im vergangenen Jahr auf Thomas Diehl gefolgt. Nun hatte Wirtz gleich seine erste Verabschiedung. Die delegierte er an Gerd Schaeben, der die Aufgabe übernahm, die Arbeit von Anita Parker zu loben. Sie hatte das Amt der Sprecherin seit 2013 ausgeübt und, wie Schaeben es formulierte, die Kommunikationsstruktur im Kreisverband verbessert. Mit dem Namen Anita Parker verbunden bleibe die Gründung des Strategieteams 2015, das seitdem Rekordgewinne bei Wahlen erzielt habe. Ihre Arbeit habe auch dazu beigetragen, dass die Grünen mit Kathrin Henneberger eine Bundestags- und mit Lena Zingsheim eine Landtagsabgeordnete haben. „Ich bin ja noch da“, sagte Anita Parker. „Ich habe vier Männer in der Doppelspitze erlebt“, sagte Parker und fügte an: „Ich hoffe nicht, dass ich wie ein männermordendes Insekt war.“ Das war sie nicht – und so gab es Blumen und eine Theatereinladung zum Abschied.

