Professor an Hochschule Niederrhein : Ein Neu-Imker mit Forschungsauftrag

Kreis Viersen Seit zehn Jahren steigt die Zahl der Imker in der Stadt. Claus Brell, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein, ist einer von ihnen. Er untersucht den Zusammenhang von Alltag im Bienenstock und Wetter.

Der Willicher ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach und ein außergewöhnlicher Neu-Imker. Brell nutzt sein Hobby für wissenschaftliche Forschungen, will daraus neue Erkenntnisse gewinnen und perspektivisch auch Fördergelder generieren. Unter dem Namen „biene4.0“ will Brell mit seinen Studenten herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Beobachtung der Bienen und Umweltdaten, zum Beispiel dem Wetter, gibt. Deshalb stehen seit Dienstag Bienenstöcke auf dem Dach der Hochschule in Mönchengladbach.