Landwirtschaft in Mönchengladbach : „Der Verzicht auf Fleisch ist eine Scheinlösung“

Wolfgang Wappenschmidt, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach, ist der Ansicht, dass Nachhaltigkeit angesichts von Umweltproblemen und Klimawandel stets neu definiert und erarbeitet werden müsse. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Interview Bio- und konventionelle Betriebe liegen laut dem Vorsitzenden der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach nah beieinander. Der Preis sei immer noch das wichtigste Kaufkriterium.

Von Anneli Goebels

Herr Wappenschmidt, was macht den Beruf Landwirt attraktiv?

Wolfgang Wappenschmidt Kaum ein Wirtschaftszweig bietet eine so große Vielfalt wie die Landwirtschaft. Ackerbau, Obstbau, Schweine, Kühe oder Geflügel, Landwirte und Landwirtinnen sind in vielen Bereichen unterwegs. Dabei wechseln die Tätigkeiten im Jahresverlauf, es wird körperlich gearbeitet, mit modernen Maschinen, in der Natur, mit Tieren, am Schreibtisch und im Internet. Dabei ist die Arbeit der Landwirte und Landwirtinnen unverzichtbar für die Erzeugung unserer Nahrung, aber sie sorgen auch für eine vielfältige Kulturlandschaft und für Biodiversität.

Die Kampagne „Held vom Feld“ – was möchte die bewirken?

Wappenschmidt Bei der Kampagne „Held vom Feld“ stellen sich rheinische Junglandwirte und Junglandwirtinnen vor und geben Einblick in ihren Arbeitsalltag. Kurz und peppig geben sie Antwort auf Fragen, die Nicht-Landwirte immer schon mal stellen wollten. Vor allem junge Leute möchten wir dort ansprechen.

„Geiz ist geil“, merken Sie und Ihre Kollegen das auch? Oder sind Verbraucher bereit, für regionale Produkte auch mehr zu zahlen?

Wappenschmidt Der Preis bleibt für viele Verbraucher, entgegen mancher Umfrageergebnisse, für Lebensmittel das wichtigste Kaufkriterium. Daneben spielen aber Geschmack, Gesundheitsaspekte und Regionalität eine zunehmende Rolle. Wobei Regionalität zu Recht für Frische, hohe Qualitätsstandards bei der Erzeugung und kurze Transportwege steht; dafür zahlen manche Verbraucher und Verbraucherinnen auch gerne etwas mehr.

Steigt der Wunsch zu wissen, wo genau das herkommt, was auf dem Teller liegt?

Wappenschmidt Es wird bewusster konsumiert, immer mehr Menschen beschäftigen sich damit, woher die Lebensmittel kommen und wie sie erzeugt wurden. Eine nicht enden wollende Flut von Informationssendungen im TV sind ein Indiz dafür. Schade, dass die Dramaturgie dieser Sendungen oft mit Skandalisierung, Überzeichnung, Falsch- und Scheinlösungen arbeitet, statt wirkliche Aufklärung und Information zu bieten.

Klappt die Vermarktung im eigenen Hofladen besser?

Wappenschmidt Der Hofladen bietet das, was wir gerade besprochen haben, am besten: Den kürzesten Weg vom Feld oder Stall zum Verbraucher und den direkten Einblick in die Herkunft und Erzeugung der Produkte. Grundlage des Geschäfts ist eine transparente und vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Kunde und Landwirt.

Der Ernährungsrat im Rhein-Kreis hat die Idee, einen „Food Hub“ zu installieren, ein zentrales Verteilzentrum regionaler Produkte, wo vor allem die kleinen und mittelgroßen Betriebe ihre Produkte hinbringen können. Was halten Sie davon?

Wappenschmidt Die sogenannte Marktschwärmer-Bewegung versucht dem Verbraucher den Einkauf direkt beim Bauern noch einfacher zu machen und ihm ein noch breiteres Angebot regionaler Produkte zu öffnen, als der klassische Hofladen das kann. Die teilnehmenden Landwirte bieten Ihre Produkte über die Marktschwärmer-Plattform im Internet an, die Kunden können ihren Warenkorb zusammenstellen und ihn am Abholtag in der Schwärmerei in Empfang nehmen. Ein Konzept, das immer mehr Nutzer findet. Auch im Rhein-Kreis Neuss haben wir mit der Schwärmerei Neuss-Buscherhof ein derartiges Angebot.

Bio oder nicht – wie stark ist die Konkurrenz zwischen Bio- und Nicht-Bio-Bauern?

Wappenschmidt Landwirte, vor allem wenn sie direkt an den Endverbraucher verkaufen, sind natürlich auch Konkurrenten. Da Bio-Betriebe und konventionelle Betriebe weitestgehend andere Käufergruppen ansprechen, sehe ich die Konkurrenz zwischen diesen vor Ort eher als gering an. In der medialen Diskussion über die richtige Ausrichtung der Landwirtschaft erscheinen die Unterschiede oft sehr groß. Aufgrund neuer Produktionsverfahren und technischer Möglichkeiten sind die konventionellen und die Bio-Betriebe in der Praxis aber schon viel näher beieinander, als das wahrgenommen wird.

Wie nachhaltig kann moderne Landwirtschaft sein?

Wappenschmidt Nachhaltigkeit bedeutet ja Nutzung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, ohne sie für nachfolgende Generationen zu zerstören. Das war und ist das Ziel einer bäuerlichen Landwirtschaft, die nicht kurzfristig, sondern in Generationen denkt. Nachhaltigkeit muss jedoch gerade angesichts von aktuellen Umweltproblemen und Klimawandel stets neu definiert und erarbeitet werden. Das funktioniert nicht mit Instrumenten von gestern, sondern nur durch Nutzung neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse und Einsatz modernster technischer Möglichkeiten. Für mich kann daher vor allem eine moderne Landwirtschaft auch nachhaltig sein.

Die NRW-Landesregierung will den Öko-Landbau weiter voranbringen. Bis 2030 sollen 20 Prozent der in NRW landwirtschaftlich genutzten Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Dazu sollen in drei Modellregionen (unter anderem den Niederrhein) in den kommenden Jahren insgesamt 720.000 Euro Fördergelder fließen. Was halten Sie davon?