Ab Montag in Krefeld : Kostenloser Begleitdienst für Blinde

Fahrer Ralf Helbing (links) und Uwe Selenz. Foto: Markus Rick (rick)

Krefeld Bei Besuchen in Behörden oder Beratungsstellen bekommen blinde Menschen Hilfe: Ein Fahrer holt sie ab, begleitet sie und bringt sie wieder heim – kostenlos.

Von Holger Hintzen und Joachim Niessen

Ralf Helbing steht für seine Jungfernfahrt parat. Am heutigen Montag startet der neue Begleitservice für Blinde in Krefeld, Mönchengladbach, Erkelenz, Wegberg sowie den Kreisen Viersen und Neuss. Wenn Menschen ohne Augenlicht unter der Rufnummer 0160 92308792 zwei bis drei Tage vorher einen Termin vereinbart haben, wird Helbing sie mit einem weiß-grünen Auto abholen und zu wichtigen Besorgungen wie Ämter- und Facharztbesuche, Vorstellungsgespräche, Anwaltsterminen und Ähnlichem bringen und dabei begleiten. Wenn gewünscht, hilft Helbing auch beim Ausfüllen und Kontrollieren von Formularen.

Möglich macht das Angebot die Gemeinschaft Deutscher Blindenfreunde, ein seit 1860 bestehender Verein, der bereits zwölf solcher Fahrzeuge und Serviceangebote in Deutschland betreibt. Der Wagen, der ab Montag am Mittleren Niederrhein unterwegs sein wird, ist Fahrzeug Nummer 13, das der Verein an den Start bringt.

info Gemeinschaft Deutscher Blindenfreunde Gründung 1860 auf Anregung des blinden Pfarrers, Dr. William Moon (1818 - 1894). Der Engländer engagierte sich unter anderem für den gemeinsamen Unterricht von Blinden und Sehenden und entwickelte eine schnell erlernbare Blindenschrift. Ziele Unter dem Motto „Sehende helfen Blinden“ setzt sich der Verein für die Integration und Gleichstellung von Blinden und hochgradig sehgeschädigten Menschen ein. Er will unbürokratisch helfen, wo keine staatliche Unterstützung geleistet wird.

Der Dienst ist allerdings nur für wichtige Angelegenheiten gedacht. Als Taxibetrieb versteht er sich ausdrücklich nicht. Für Einkaufstouren, Ausflüge, Besuche bei Bekannten steht Fahrer Ralf Helbing nicht zur Verfügung. Auch Fahrten zu Veranstaltungen und Hausärzten sind ausgeschlossen. Erfahrung für diese Aufgabe bringt Helbing mit. „Als Chauffeur habe ich gut drei Millionen Kilometer zurückgelegt. Mein Vater war die letzten zehn Jahre seines Lebens sehbehindert, damit kenne ich mich auch aus“, sagt der Brüggener.

Finanziert werde der Fahr- und Begleitdienst aus Spenden, erklärt Thorsten Bräuer, Geschäftsführender Vorstand der Gemeinschaft Deutscher Blindenfreunde. Allein der Unterhalt und Betrieb eines Fahrzeugs koste zwischen 12.000 und 15.000 Euro Jahr. „Da müssen wir immer schon eine Weile sparen, bis wir wieder in einer Region den Dienst anbieten können.“ Den ersten Service dieser Art setzte der Verein 2007 in Berlin in Marsch nachdem Bräuer bei einem Besuch im Rathaus Schöneberg auf der Suche nach der richtigen Amtsstube durchs Gebäude geirrt war. „Ich habe mich da gefragt, wie viel anstrengender das wohl noch für einen Blinden gewesen wäre“, erzählt Bräuer.

Zwischen 800.000 bis eine Million Menschen, so Thorsten Bräuer, müssen in einem Gebiet wohnen, damit der Verein einen Fahr- und Begleitdienst dafür auf die Beine stellen kann. Dann aber wird der Wagen erfahrungsgemäß täglich genutzt. Unterwegs ist das Fahrzeug montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr. Bisher ist das Blindenmobil in Berlin, Köln, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Rhein-Main, Nürnberg/Fürth, Düsseldorf/Wuppertal und drei Mal im Ruhrgebiet unterwegs. Weitere Großstädte sollen hinzukommen.

„Die Blindenmobile sind oft Tage im Voraus ausgebucht. Es macht uns stolz den kostenlosen Fahr- und Begleitservice nun auch in Mönchengladbach und Umgebung anbieten zu können, um den Betroffenen zu helfen. Da der Service ausschließlich durch Spenden finanziert wird, freuen wir uns über jede Unterstützung“, so Bräuer.