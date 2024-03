Polizei nach Fan-Krawallen in Mönchengladbach Wie viele der festgesetzten „Risikofans“ bereits Stadionverbot haben

Unter den am Vorabend des Derbys in Gewahrsam genommenen Personen waren auch mehrere, die bereits ein bundesweites Stadionverbot haben. Wie die Mönchengladbacher Polizei auf Anfrage berichtet, handelt es sich dabei um „Risikofans“ aus beiden Lagern, die zur Tatzeit am Freitag, 8. März, mit einem solchen Verbot belegt waren.