Diskussion im Paul-Schneider-Haus : Podium: Haben christliche Kliniken einen Mehrwert?

Mönchengladbach Sollten Krankenhäuser von christlichen Trägern betrieben werden? Darf man mit Kliniken Geld verdienen? Um solche Fragen ging es bei einer Diskussion des Evangelischen Arbeitskreises der CDU.

Brauchen wir Pfarrer in Krankenhäusern? Ist es sinnvoll, Kliniken von christlichen Trägern betreiben zu lassen? Das waren zwei Themen aus dem Fragenkatalog, den der Evangelische Arbeitskreis (EAK) der CDU Niederrhein auf seiner Bußtagsveranstaltung im Paul-Schneider-Haus in Pesch mit Experten und Publikum diskutierte. Dazu hatte der Moderator des Abends, EAK-Vorsitzender Professor Jürgen Plöhn, zwei Experten an seiner Seite: Professor Ulrich Kania, Chefarzt an den Kliniken Maria Hilf, und den evangelischen Pfarrer Ulrich Meihsner, Seelsorger am Krankenhaus Bethesda und Regionalpfarrer der Johanniter.