Trend in Mönchengladbach : Weniger Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen

In Mönchengladbach gab es weniger Alkoholvergiftungen. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Die Zahl der behandelten Alkoholvergiftungen ging 2020 zurück. Die Pandemie könnte ein Grund sein, vermutet die Stadt. Dagegen sprechen allerdings Zahlen aus vorherigen Jahren.

Große Feiern, Hauspartys und Veranstaltungen fanden in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt seltener statt als zuvor. Alkohol getrunken wurde in kleinerem Rahmen oder zu Hause auf der Couch trotzdem, wenn auch wohl in etwas geringeren Mengen.

Eine Statistik des Landes NRW zeigt jetzt zudem, dass Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 20 Jahren weniger häufig wegen übermäßigen Alkoholkonsums ins Krankenhaus eingeliefert wurden. In Mönchengladbach wurden demnach im Pandemiejahr 2020 insgesamt 38 Jugendliche wegen einer „akuten Intoxikation“ stationär aufgenommen, das sind 25,5 Prozent weniger als noch 2019, also vor der Corona-Pandemie. Die Studie des Landes sei rein deskriptiv, das heißt, sie bietet keine Erklärungen für den geringeren Konsum, heißt es von Land. Die Stadt Mönchengladbach teilt allerdings auf Anfrage mit: „Typische Gelegenheiten, die in der Vergangenheit Anlass zu verstärktem Alkoholkonsum („School-Out-Partys, Schützenfeste oder Karnevalsveranstaltungen oder auch das Vorglühen“ vor Altstadtbesuchen) gab es pandemiebedingt nicht oder weniger“. Und auch Christine Neymeyer von der Suchtberatung der Diakonie hat den Eindruck, dass durch die pandemiebedingten Einschränkungen gerade für Jugendliche weniger Gelegenheiten zum Konsum von Alkohol bestanden. Zudem werde der Alkoholkonsum in dem Alter meist nicht als Möglichkeit zur Belastungsbewältigung verstanden.

Die Zahlen des Landes hingegen zeigen auch, dass bereits in den Jahren vor der Pandemie ein Rückgang der Krankenhauseinweisungen mit Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen zu beobachten war. So wurden 2019 51 Jugendliche in Mönchengladbach in Krankenhäuser eingeliefert, 2018 waren es 65 und 2017 71. Insgesamt wurden im Bundesland 2689 Jungen und Mädchen stationär behandelt, das sind 38,7 Prozent weniger als 2019. Die Methodik der Befragung sei laut einer Sprecherin von IT.NRW in den letzten Jahren nicht verändert worden.