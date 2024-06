Fahrservice in Mönchengladbach Kostenloses Seniorentaxi wird ein weiteres Jahr angeboten

Die Finanzierung für das „Senioren-Shuttle“ in Mönchengladbach ist bis Sommer 2025 gesichert. Damit kann der kostenlose Fahrservice für Bürger ab 70 auch in den kommenden Monaten angeboten werden. Das berichtet das gemeinnützige Unternehmen „Charity Alliance“ mit Sitz in Kaiserslautern, das das Angebot vor bald drei Jahren in der Vitusstadt als Pilotprojekt ins Leben gerufen hat.