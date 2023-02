Leonard Gincberg aus Korschenbroich Vorfreude auf Ruhestand mit viel Musik

Korschenbroich · Nach 40 Jahren an der Kreismusikschule geht „Mr. Jazzcafé“ Leonard Gincberg in Rente. Was das für die beliebte Reihe im Liedberger Sandbauernhof bedeutet und welche Pläne der Bezirksleiter für die Zukunft hat.

14.02.2023, 04:50 Uhr

Leonard Gincberg geht nach 40 Jahren als Bezirksleiter an der Kreismusikschule für den Bereich Korschenbroich in Ruhestand. Konkrete Pläne für die Zeit nach dem Job hat er bereits. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Angela Wilms-Adrians