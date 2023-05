Termine und Tickets Diese Stars treten im Sommer 2023 im Sparkassenpark Mönchengladbach auf

Der Soulsänger Lionel Richie gibt dieses Jahr nur zwei Konzerte in Deutschland – und eines davon in Mönchengladbach. Er tritt am Donnerstag, 22. Juni 2023, ab 20 Uhr im Sparkassenpark auf. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Karten (nur noch Sitzplätze) zum Preis von 87,50 bis 116,25 Euro sind bei Eventim zu erwerben. Hier geht’s zum Verkauf.