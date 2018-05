Konzerte, Feste und Sportliches: Das ist diesen Sommer in Mönchengladbach los.

Fest am See am 28. und 29. Juli Es ist eines der schönsten Feste, die der Sommer in Mönchengladbach zu bieten hat. Am 28. und 29. Juli wird es sicherlich wieder Jung und Alt nach Wickrath ziehen. Ob Bauernmarkt, kubanische Live-Musik oder ein Pferdewettbewerb – hier ist für die ganze Familie etwas dabei. Los geht es am Samstag um 14 Uhr, enden wird das Fest am Sonntag gegen 18 Uhr.