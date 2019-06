Open Air : Party, Pur und Sting im Sparkassenpark

Holt Am Samstag startet die Open-Air-Saison mit der Kelly Family. Es folgen Filmmusik, Ballermann-Größen und Thirty Seconds To Mars.

Was Für die Herr der Ringe/Hobbit-Show am 30. Juli und für Music of Hans Zimmer & Others am 31. Juli verlosen wir jeweils zweimal freien Eintritt für zwei Personen.

Sting, 25. Juni Beim ersten Mal in Mönchengladbach reiste Sting mit den Bochumer Symphonikern an und sorgte so nicht nur für volle Ränge, sondern auch für einen vollen Bühnenbereich. Die Symphoniker lässt er diesmal in Bochum, seinen Bass bringt der Brite aber dankenswerterweise mit. Der Plan: Tief in der gut gefüllten Kiste mit Welthits wie „Englishman In New York”, „Fields Of Gold”, „Every Breath You Take”, „Roxanne”, oder „Message In A Bottle” kramen.