Weltstar in Mönchengladbach Macklemore liefert eine fast perfekte Show im Sparkassenpark

Macklemore hat in seiner Karriere Millionen von Platten verkauft und damit viele Millionen von Dollar verdient. Das Publikum im Sparkassenpark nimmt er beim Konzert aber lieber mit in den Gebrauchtwarenladen: Andere Rapper schreiben Lieder über ihren Kleiderschrank voller Luxusmarken, Macklemore kauft im Song „Thrift Shop“ lieber gebrauchte grüne Schuhe aus Krokodilleder und einen alten Leoparden-Nerz. Den hat er auch nach Mönchengladbach mitgebracht – und er steht ihm verdammt gut, behauptet der US-Musiker zumindest: „I'll wear your granddad's clothes. I look incredible“ (Ich werde die Kleidung deines Großvaters tragen und darin unglaublich aussehen). Wer braucht da schon ein T-Shirt für 50 Dollar. Selbstbewusst und augenzwinkernd stemmt Macklemore sich gegen den Markenwahn – und 19.000 Zuschauer feiern das so ausgelassen, als wäre der Höhepunkt des Auftritts erreicht. Dabei ist es erst das zweite Lied an diesem Abend.